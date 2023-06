Premier Rutte laat het kanaaldrama voorlopig bij de provincie Overijssel: ‘Je vraagt het onmogelijke’

Wéér moet het Almelose poppodium Paco Plumtrek verkassen: ‘Maar eerst pakken we uit met een muziekfes­ti­val in de stad’

Paco Plumtrek. Dé naam van het poppodium van de eigenzinnige oprichter Henk Lammers. Na achttien jaar een begrip in Almelo. Toch zoekt het platform opnieuw naar vaste grond onder de voeten. Het verblijf aan de Grotestraat 47 eindigt. Na zaterdag, de dag waarop het cultuurplatform met het All Mellow Straatmuziekfestival in de stad groots uitpakt.