Prins Michel regeert Sukkewottels

Slachtoffer dodelijk ongeluk N35 is man (39) uit Amsterdam

2 januari De automobilist die dinsdagmiddag bij een ongeluk om het leven kwam is een 39-jarige man uit Amsterdam. Een 49-jarige vrouw uit Nijverdal raakte zwaargewond en is per traumahelikopter overgebracht naar het MST in Enschede.