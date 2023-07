Prominent CDA-politicus Jan Scholten (70) overleden: ‘Mensen vormden het mozaïek van mijn leven’

Naakte man rent achter vrouwen aan in Wierden: ‘We hoorden keihard geschreeuw’

Ineens schalt er gekrijs door de straat. De vrouw van Jos Kruiper zit in één klap rechtop in bed in de nacht van vrijdag op zaterdag. „Alsof er iemand pijn had. Ergens keihard in was gevallen.” De volgende ochtend krijgen ze te horen waar het tumult vandaan kwam. Het verhaal gaat als een lopend vuurtje door de buurt. „Er rende een naakte man door de straat.”