Quinty (20) opent eigen barbershop in Nijverdal: ‘Mannenkapsel is soms net een stukje kunst’

Verbijste­ring na uitgebran­de auto's bij Heracles: ‘Naar het stadion voor spannende wedstrijd, dan verwacht je dit toch niet!’

Totaal uitgebrande autowrakken achter een politielint; deze ravage is zaterdagochtend de stille getuige van een mysterieuze brand, op een steenworp afstand van het Heracles-stadion in Almelo. ‘Buurman’ Ter Keurs was er snel bij en sprak met verbijsterde eigenaren. „Ze waren ontdaan, maar niet in paniek.”