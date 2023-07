Regen- en hagelbuien, ook opklaringen in Hellendoorn vandaag

Huurbaas Şaban sleept gewonde bewoner uit brandend huis in Almelo: ‘Ik had niet veel later moeten komen’

Pandeigenaar Saban Ince bedacht zich geen moment. Toen hij in de nacht van maandag op dinsdag hoorde dat er nog iemand in het brandende huis aan de Nieuwstraat was, stormde hij door de rook naar binnen. Even later sleepte hij een zwaar gewonde Almeloër naar buiten. „Ik dacht maar één ding: hij moet er uit.”