Rhea en Walther uit Hellendoorn staan garant als gastgezin: ‘We hebben inmiddels heel wat vakantie-adresjes’

Mona Keijzer drie dagen in gesprek met slachtof­fers kanaaldra­ma: ‘Niet met praten alleen op te lossen’

Mona Keijzer is in de eerste week van juni drie dagen in Vriezenveen en omgeving. Ze gaat in gesprek met gedupeerden van het kanaaldrama. Vorige maand werd de oud-politica aangesteld als onafhankelijk bemiddelaar tussen de bewoners en de provincie Overijssel.