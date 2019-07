Roer definitief om: Natuurmonumenten stopt na kritiek met grootschalige bomenkap

‘Bouw nieuwe Hellen­doorn­se brandweer­ka­zer­ne in 2020’

28 juni HELLENDOORN - In Hellendoorn wordt volgend jaar een nieuwe brandweerkazerne gebouwd ter vervanging van het huidige onderkomen van de vrijwillige brandweer aan de Ninaberlaan 80, dat te klein is en niet meer voldoet aan de huidige brandweereisen. De nieuwe kazerne wordt gebouwd in opdracht van de Veiligheidsregio Twente, die al geruime tijd op zoek is naar een geschikte locatie voor deze voorziening.