Ron en Henri rijden met jeep uit Haarle naar herdenking D-Day

Kameraden Ron Besten en Henri Boerdam zijn in een legerjeep afgereisd naar de stranden van Normandië. Samen met duizenden nabestaanden, driehonderd veteranen en Keep them Rolling-leden herdenken ze 75-jaar na D-Day.

Courseulles-sur-mer, Juno Beach. Ze vallen van de ene ceremonie in de andere, spreken veteranen die wellicht voor de laatste keer op de stranden van Normandië staan, zien ruim tweeduizend legervoertuigen voorbij komen en vallen bijna achterover wanneer zware Dakota’s overvliegen. Ron Besten uit Haarle en Raaltenaar Henri Boerdam kijken hun ogen uit. ‘Overweldigend’ noemen de mannen de herdenking van 75 jaar na D-Day.

,,Het is een gekkenhuis, zoveel mensen. We wilden dit graag meemaken, omdat we allebei enorm geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Henri is verzamelaar. Ik heb nauw contact met de 8e RECCE Community uit Canada’’, vertelt Besten. Vorig jaar besloten ze te gaan. Met eigen jeep. Die is vanaf Nederland op de aanhanger meegegaan. ,,Zelf rijden was geen optie vanwege de lange afstand. Maar we hebben er hier mee op Juno Beach gereden. Waar de Canadezen 75 jaar geleden aan land kwamen. En dat gaf een heel speciaal gevoel.’’

Stil

Net als de ontmoetingen die Besten en Boerdam hebben met enkele veteranen. Niet alleen uit Canada, ook helden uit Amerika en Engeland staan hen te woord. ,,We spraken een paratrooper uit Amerika. Johnson heet hij, 97 jaar. Hij is twee keer gewond geraakt. De eerste keer in Italië. Hij werd in Engeland verpleegd. De tweede keer was met operatie Market Garden. Toen raakte hij bij Nijmegen gewond. Daar word je stil van.’’

Besten vertelt dat veel veteranen in een rolstoel zitten. Voortgeduwd door een familielid. Gevolgd door soms wel twintig andere familieleden. De meeste veteranen zijn dik in de 90, een enkeling is 100 jaar. Volgens Besten genieten ze zichtbaar van de aandacht. ,,Ze willen graag hun verhaal vertellen. En daarna hoor je ze zeggen ‘Hier ben ik een held, thuis ben ik een bejaarde in een verzorgingshuis’. Dat kwam bij ons wel binnen.’’

Geharkte perkjes

Besten en Boerdam zijn ook diep onder de indruk van de organisatie in Frankrijk. Straten zijn schoongeveegd, perkjes geharkt. Schoolkinderen die witte duiven loslaten op het moment dat Dakota’s overvliegen, onthullingen van nieuwe monumenten, de indrukwekkende ceremonie in aanwezigheid van de Britse president Theresa May en de Franse president Emmanuel Macron en de doordringende klanken van de doedelzakken bespeeld door de Engelse en Schotse Pipers op de beroemde Pegasusbrug.

,,Maar het meest zal ons de gesprekken met de veteranen bijblijven. De persoonlijke verhalen, die onthoud je voor altijd. En de ongelofelijke sfeer, die heel ontspannen is. Hoe anders was dat 75 jaar geleden’’, beseft Besten. Zaterdagochtend keren de mannen uit Haarle en Raalte weer huiswaarts.