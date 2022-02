Salland-Twentetunnel tijdelijk gesloten door diesel op de rijbaan

Gitzwarte donderdag in Salland door dodelijke ongelukken: ‘Afgrijse­lijk nieuws en woorden schieten tekort’

Salland werd donderdag opgeschikt door drie zware verkeersongelukken. Op de N35 ging het twee keer mis, één keer met dodelijke afloop. Verderop in Heeten werd een minderjarige jongen aangereden, die niet veel later overleed in het ziekenhuis. Allemaal op zichzelf staande ongelukken, maar wel incidenten die de discussie over de verkeersveiligheid in Salland weer actueel maakt.

24 september