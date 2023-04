Sander Nieland dit seizoen al de derde coach van mannen Ravijn: ‘Het is een heel vreemd jaar met al die wisselingen’

Kerkelijke aardver­schui­ving in Wierden: gerefor­meer­de gemeente vertrekt na 105 jaar naar Aadorp

Alles op alles is er gezet om in de vertrouwde thuisbasis in Wierden te blijven. Maar het is niet gelukt. Wierden raakt de gereformeerde gemeente kwijt. De groeiende geloofsgemeenschap verhuist naar de Aakerk in Aadorp. Een opvallende keuze, want Aadorpers zelf hadden de kerk voor iets heel anders willen gebruiken.