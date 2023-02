Scheuring bij Lokaal Hellendoorn en ‘gedoe’ leidt niet tot bestuurlijke crisis: ‘Samen aan de slag is 't devies’

Moeilijke periode gaf Linsey (35) uit Nijverdal wilskracht, ze koos voor haar passie: hondenfoto­gra­fie

NIJVERDAL - Ze is pas 35 jaar, maar Linsey op den Dries uit Nijverdal heeft al veel meegemaakt in haar leven. In 2019 verloor ze haar man en ze heeft al jaren een chronisch vermoeidheidssyndroom. Maar de Nijverdalse volgt haar hart en leeft voor haar passie: hondenfotografie.

