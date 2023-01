Schijn van belangenverstrengeling rond kanaaldrama, commissie treedt terug: ‘Flink wat avondjes uit geweest’ met tegenpartij

Hardloopfa­naat Bertus (70) ziet verboden zones oprukken voor zijn Salland­Trail, maar gaat stug door

HELLENDOORN/NIJVERDAL - Het had niet veel gescheeld of er was geen tiende editie van de SallandTrail geweest. Maar ondanks verboden heuvels en heide is het Bertus van Elburg (70) en zijn team toch gelukt om 80 kilometer fraaie natuur aan elkaar te rijgen. „Hoe het over vijf jaar gaat, durf ik niet te zeggen.”

16:49