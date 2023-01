Schuur gaat in vlammen op bij grote brand in Hellendoorn, overslag naar andere schuur voorkomen

Bestuurder raakt van de weg in Haarle en belandt in sloot, man overge­bracht naar ziekenhuis

HAARLE - Een man is woensdagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig op ongeval in Haarle. Dit gebeurde op de kruising Kruishaarweg met de Molenweg. De bestuurder is door onbekende oorzaak met zijn voertuig in een sloot terechtgekomen.

