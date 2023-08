Simone (49) bouwt haar eigen bloemstukken van Lego en brengt de speelgoedfabrikant op ideeën: ‘De narcissen-bouwset? Mijn ontwerp’

‘In memoriam-con­cert’ voor oud-beiaardier Leon van der Eijk in kerk in Raalte

Beiaardier Henk Veldman speelt woensdag 9 augustus een ‘In memoriam-concert’ in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte. Hij doet dat ter nagedachtenis aan oud-beiaardier Leon van der Eijk, die op 88-jarige leeftijd is overleden.