Stortbui plenst MTB’ers uit monstertocht in Haarle

Meester­werk Het Melkmeisje van 17.000 miniklomp­jes: ‘dit móet je gezien hebben’

16 maart De verf is besteld, en de ruim zeventienduizend miniatuur-klompjes zijn in aantocht. Klompenmaker Martin Dijkman uit Luttenberg is klaar voor de bouw van een groots klompenmozaïek van Het Melkmeisje, naar het schilderij van Johannes Vermeer.