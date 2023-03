Taartenbakster Nienke (34) uit Nijverdal gaat een druk trouwseizoen tegemoet: ‘Ik sta regelmatig tot diep in de nacht te bakken’

indebuurt.nl Het grote stadswapen van Almelo krijgt een tweede leven

Als je vroeger langs het stadhuis van Almelo kwam, was het niet te missen. Op het dak van het oude gemeentehuis stond een groot stadswapen. De laatste jaren is er volop geklust en zijn er woningen in het pand gemaakt. Het wapen is van het dak getild. Wat hiermee gaat gebeuren, lees je in dit artikel.