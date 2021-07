Taxichauffeur 'De Neuze' uit Marle vervoerde na lockdown eindelijk weer jongeren, nu zijn bijna al zijn taxi's vernield

Video Avonturen­park Hellen­doorn wacht monsterk­lus als corona-test­park: ‘Ticketsys­teem lag er direct uit’

8 april Avonturenpark Hellendoorn staat voor een monsterklus. Dinsdag heeft het park te horen gekregen dat het komende zaterdag open mag.Als eerste pretpark in Nederland draait het mee in een proef waarbij bezoekers het park in kunnen, als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. Ook kinderen vanaf 13 jaar moeten daaraan voldoen.