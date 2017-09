Tom (12) werd Overijssels kampioen bal hooghouden dankzij zakjes snoep

videoHij is pas twaalf jaar oud, maar Tom Besten (12) beheerst een kunstje dat maar heel weinig volwassen voetballers hem na kunnen doen. De jongen uit Haarle hield de bal zondag in de Grolsch Veste in Enschede liefst 1328 keer hoog. Met dit huzarenstukje veroverde hij de Overijsselse titel.

Met de bal stevig onder zijn arm geklemd, rent Tom naar basisschool Op Weg in Haarle. Net zoals Johan Cruijff dat pakweg zestig jaar geleden dagelijks placht te doen in Amsterdam. 's Ochtends heeft Tom zijn klasgenoten van groep 8 al een enorme beker getoond. Na de lunch mag de kersverse kampioen van Overijssel hen zijn specialiteit demonstreren: het hoog houden van de bal.

Stoppen

't Is dat Tom zondag voor de wedstrijd van FC Twente tegen FC Utrecht na tien minuten al moest stoppen. Hij was met evenveel plezier nog een poosje doorgegaan, want jongleren gaat hem niet gauw vervelen. De scheidsrechter die voor hem de telling bijhield, een oplettende student van het ROC, had 1328 keer op zijn knopje gedrukt. Zo vaak had Tom de bal aangeraakt. Met kop, knieën en voeten, zonder dat deze de grond had geraakt. Niet eens een persoonlijk record, zo verzekert hij. Want Tom had zelf vorige week dinsdag 1387 balberoeringen geteld, tijdens een trainingskamp in de achtertuin.

FC Twente en Go Ahead Eagles zijn de favoriete clubs van de scholier, die in het eerste Onder 13-team van Haarle speelt. Maar hij heeft niet de ambitie om zelf profvoetballer te worden. Toms grote voorbeeld is Soufiane Touzani, de keizer die met zijn onnavolgbare technische trucjes iedere onderdaan kan foppen. Tom wil ook graag zo'n freestyle voetballer worden.

Hoogstandjes

De tovenaarsleerling bekijkt alle hoogstandjes van Tiki Taka Touzani op Youtube en oefent net zo lang tot hij ze ook beheerst. ,,Ik zag Touzani voor het eerst op de open dag van FC Twente'', herinnert hij zich. ,,Dat is iets voor mij, dacht ik meteen.'' Ook koestert Tom thuis in de kast een boek waarin bekende voetballers als Lionel Messi en Christiano Ronaldo hun favoriete trucje beschrijven. Want goede voorbeelden doen goed volgen.