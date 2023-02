Turkse Dilara (28) uit Nijverdal zet alles op alles om familie in rampgebieden te helpen: ‘Steeds denk ik aan ze, elk uur, elke minuut’

Grote opluchting voor baasje Laura: papegaai Feniks (1) is weer thuis in Nijverdal

NIJVERDAL - Twee dagen lang was het beestje spoorloos, maar maandagavond werd ara Feniks teruggevonden in Nijverdal. „We hebben ons flink zorgen gemaakt, maar we zijn erg opgelucht dat hij weer thuis is.”

7 februari