Twee gewonden op net gerenoveerde N35 bij Haarle

De N35 (Almeloseweg) werd vrijdag na een wekenlange renovatie weer geopend. Doel was om de verkeersveiligheid te verbeteren. Amper een etmaal na de openstelling is het eerste verkeersongeval al een feit. Door de klap van de aanrijding kwam de personenauto ook in botsing met de nieuwe vangrail. De vangrail is zodanig vernield dat die vervangen moet worden. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.