Twente krijgt als eerste snelle politiedrone en dat helpt bij ongelukken, misdrijven en vermissingen

Eindelijk een locatie voor megaschool in Enter en dat wordt de Sportlaan

ENTER - Al ruim drie jaar is de gemeente Wierden aan het bakkeleien over de locatie van de toekomstige megaschool in Enter. Inwoners kwamen zelf met bijna veertig locaties op de proppen. Daar is er nu nog één van over: de Sportlaan.

6 februari