Twentse textielfabriek produceert verse garen uit gebruikte kleding en wil zo een beetje de wereld redden

Basketbal: mannen Arriba en Twente Buzzards sluiten af in stijl, vrouwen Valley Bucketeers wederom beter dan Kikkers

In de laatste speelronde kwamen nog maar vier regionale clubs in actie en voor allen stond er niets meer op het spel. In de tweede divisie bij de mannen won Arriba, maar verloor Twente Buzzards. Het Twentse onderonsje in de tweede klasse bij de vrouwen eindigde voor de tweede week in successie in het voordeel van Valley Bucketeers.