Uitslag Hellendoorn: Lokaal Hellendoorn grote winnaar met 8 zetels

De VVD is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Hellendoorn. De liberalen wonnen twee zetels en gingen van één naar drie. Deze winst wordt vooral gezien als een effect van de landelijke politiek. Ook GroenLinks won een zetel en komt uit op twee, maar de winst was minder groot dan alom was verwacht.

Nieuwkomer Lokaal Hellendoorn, ontstaan uit het samengaan van de drie lokale partijen BurgerBelang (BB), GemeenteBelangen (GB) en Hellendoorns Onafhankelijke Partij (HOP), wordt met acht zetels de grootste partij in de nieuwe gemeenteraad. De lokalo’s wonnen gisteren de tweestrijd met het CDA, dat een zetel verloor en er nu nog maar zeven overhoudt. D66 (2), ChristenUnie (2) en de PvdA (1) behielden hun huidige zetelaantal, hoewel de sociaaldemocraten overal wel fors verloren.

Opgetogen

Lijsttrekker Thea ten Have van Lokaal Hellendoorn reageerde opgetogen op de verkiezingsuitslag. Als grootste partij mag Lokaal Hellendoorn nu het voortouw nemen bij de vorming van een nieuwe coalitie. Ten Have geeft aan het ‘anders’ te willen doen. Ze sluit op voorhand geen enkele andere partij uit en wil naar eigen zeggen met iedereen in gesprek.

Ten Have benadrukt dat in de programma’s van alle partijen veel overeenkomsten zitten en iedereen in Hellendoorn aan de slag wil met belangrijke thema’s als zorg, woningbouw (ook in de kleine kernen), duurzaamheid, verkeersveiligheid en de burgerparticipatie. Als het nieuwe coalitieprogramma in concept klaar is wil Ten Have dat eerst voorleggen aan ‘het maatschappelijke veld’. Ze noemt daarbij de WMO-raad, Businessclub Hellendoorn Nijverdal en de Verenigingen van Plaatselijk Belang als voorbeeld. Ten Have wil ‘transparant’ opereren en vooraf het nodige draagvlak voor een collegeprogramma creëren.

'Rutte-effect'

Winnie Müller, lijsttrekker van de VVD, erkent dat het ‘Rutte-effect’ wel een rol heeft gespeeld bij de verkiezingswinst, maar dat dit zeker niet de enige factor is geweest. Hij zegt dat de Hellendoornse liberalen vooraf heel duidelijk zijn geweest over wat ze wel en vooral niet willen en de kiezer die duidelijkheid heeft beloond „Dus geen belastingverhoging , geen dure fietsbrug over de N35 ter hoogte van restaurant De Sallandse Berg en wel een verruiming van de huidige winkeltijden (koopzondagen) als de plaatselijke middenstand daar tenminste iets voor voelt.”,

Lijsttrekker Anchela Mak van het CDA reageert gelaten op het zetelverlies van de christendemocraten. Volgens haar past dat in het landelijke beeld. Fijntjes wijst ze erop dat ook de lokalo’s feitelijk een zetel hebben verloren. Bij het ter perse gaan van deze krant waren de voorkeursstemmen nog niet allemaal geteld, zodat nog niet duidelijk is hoe de samenstelling van de nieuwe raad exact is. Om deze keer met voorkeursstemmen gekozen te worden zijn 179 stemmen op een kandidaat nodig.