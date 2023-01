Uitvaartverzorger Alfons van Breen is uitgeroepen tot Haarles ondernemer van 2022: ‘Zorgzaam, betrokken en meelevend’

HAARLE - Alfons van Breen van Van Breen & De Weerd Uitvaartverzorging en Uitvaarthuys Salland is donderdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Haarlese Ondernemers Vereniging (HOV) tot ‘ondernemer van 2022’ uitgeroepen. „Hij stond steeds in de frontlijn van de coronapandemie.”

Als ondernemer is Van Breen al vele jaren nauw betrokken bij het verzorgen en in goede banen leiden van de uitvaart van zijn overleden dorpsgenoten. De bekende uitvaartverzorger uit Haarle wordt gezien als een ‘zorgzame, betrokken en meelevende persoonlijkheid’, die vele Haarlenaren heeft bijgestaan om het verlies van hun dierbaren een plekje te geven.

De geheel eigen en persoonlijke benadering van Van Breen was echter nog onvoldoende om tot ondernemer van het jaar te worden uitgeroepen. Dat hij die prestigieuze prijs toch in de wacht heeft gesleept, heeft volgens de jury alles te maken met ‘zijn aanpassingsvermogen in onzekere tijden’.

Quote Alfons van Breen valt op door zijn aanpas­sings­ver­mo­gen in onzekere tijden Juryrapport HOV

Steeds weer aanpassen

„De winnaar stond aantoonbaar in de frontlinie van de coronapandemie. Hij is op zorgzame wijze en met respect omgegaan met deze tot dan toe nog onbekende ziekte. Een moeizame strijd volgde met steeds veranderende en beperkende regels. Daar moest hij zijn bedrijfsvoering steeds groots en in hele korte tijd op aanpassen. Hierdoor is de wijze van begraven en cremeren nooit meer hetzelfde”, zo valt in het juryrapport te lezen.

Als lid van de avondwakegroep van de Sint Sebastianus parochie begeleidde Van Breen veel Haarlenaren naar hun laatste rustplaats. Hij werd vrijwilliger bij de Haarlese Begrafenisvereniging en volgde in 2005 Anton Jansen op als de uitvaartverzorger van deze vereniging. In 2010 begon hij als zelfstandig uitvaartverzorger. In 2017 sloot Monuta haar uitvaartcentrum in Raalte, waarop Van Breen Uitvaarthuys Salland aan de Schoolstraat in Raalte opende.

In dat gebouw bevinden zich inmiddels vier rouwkamers, die families de gelegenheid geven om op een besloten en geheel eigen wijze de rouwperiode door te komen. Door de aanschaf van een rouwauto verminderde Van Breen bovendien zijn afhankelijkheid van grote uitvaartorganisaties.

‘Gepaste humor’

Om de werklast enigszins te verlichten ging Van Breen in 2021 een vennootschap aan met Bas de Weerd, die hij nog kende van zijn opleiding tot uitvaartverzorger. Het werkgebied van Van Breen omvat Haarle en Raalte, dat van De Weerd Olst en Wijhe. De vennootschap is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met vijf personeelsleden, die de meeste administratieve en ondersteunende taken op zich nemen. Om dit emotioneel zware beroep te kunnen volhouden fungeert voor deze uitvaartverzorger met name ‘gepaste humor’ als uitlaatklep.