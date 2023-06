Vandaag kans op bewolkte dag in Hellendoorn

Binnenkij­ken in het nieuwe zwembad van Vriezen­veen: 'Dit is een uniek bad’

Je bent 10 jaar, woont in Vriezenveen en houdt van waterpret. Dan wil je deze zaterdag één ding in elk geval zien op de open dag van het nieuwe zwembad in het dorp: hoe ziet de glijbaan er uit? Maar er is geen glijbaan! Geen paniek, de glijbaan wordt komende week geïnstalleerd.