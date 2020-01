Verkeerslichten als tijdelijke maatregel tegen ‘gevaarlijke’ N35 in Haarle

Het is niet het eerste ongeluk op de N35. En volgens GroenLinks ook niet het laatste. ,,Het zal dit jaar niet bij dit ene ongeluk blijven en daarom willen we een snelle aanpak van de gevaarlijke kruisingen’’, zegt statenlid Kees Slingerland.

Uitstel

De discussie over de verbreding van de hele N35 tot een 100 kilometer-autoweg met twee keer twee rijbanen staat hoog op de agenda bij de provincie Overijssel en het Rijk, maar voorlopig is het gevaar nog niet geweken. Door de PFAS- en de stikstofproblematiek is een verbetering van de weg voorlopig uitgesteld. Slingerland vreest dat een oplossing misschien wel een jaar of langer op zich laat wachten. ,,Ons lijkt het verstandig en recht doen aan de belangen van de inwoners van Mariënheem en Haarle om, via tijdelijke of vaste oplossingen, maatregelen te nemen voor de gevaarlijkste kruisingen.’’