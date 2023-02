Vermist! Papegaai Feniks (1) vliegt ergens in Twente: ‘Ik wil hem zo snel mogelijk terug!’

Supercoop Vroomshoop transfor­meert naar Plus: ‘Van beste Supercoop van Nederland naar Plus Award’

VROOMSHOOP – Boodschappen doen bij Supercoop in Vroomshoop is verleden tijd. De supermarkt sloot vorige week de deuren. Tijdelijk weliswaar. Want woensdag 22 februari gaan ze weer open. Bij Plus Vroomshoop.

5 februari