Vermiste Arwand (13) uit Nijverdal na twee weken weer veilig terug

Drugspand in Nijverdal drie maanden gesloten tot ‘grote schrik en ontstelte­nis’ van eigenaar

Op last van Hellendoorns burgemeester Jorrit Eijbersen is donderdag een drugspand in Nijverdal gesloten. In de woning aan de Stationsstraat 8B heeft de politie een professionele hennepkwekerij aangetroffen met 384 planten.