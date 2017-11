Vlammen slaan uit schuur bij brand in Nijverdal

Hen­nep­kwe­ke­rij­en met 853 planten opgerold in Nijverdal

10 november In een woning aan de Grotestraat in Nijverdal heeft de politie donderdag een hennepkwekerij met 285 planten opgerold. Ook werd in de woning een partij van 7 kilo hennep aangetroffen. In een bedrijfspand aan de Energieweg zijn bij een tweede plantage nog eens 568 hennepplanten aangetroffen.