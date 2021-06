Voorzichtig optreden kost Frank Hosmar de nationale titel bij NK para-dressuur

Ook voor de para-ruiters stond het NK in Ermelo volledig in het teken van de Olympische Spelen. Het NK was de eerste van drie observatiewedstrijden. Dat meervoudig Europees kampioen Hosmar op weg is naar Tokio is geen verrassing. De ruiter, die rijdt met een beschadigde rechterhand, behoort met Alphaville al jaren tot de wereldtop. Hij won zaterdag de kür op muziek, maar de tweede plaats op het eerste onderdeel vrijdag kostte hem de winst. ,,Misschien heb ik iets te netjes gereden. Het had wel wat flitsender gekund.“