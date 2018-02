Vrouw uit water bij Nijverdal gered dankzij heldhaftige passant

Aanleg weg De Pas in Haarle begonnen

23 januari Vrachtwagens met puin rijden af en aan in de buurt van het bezoekerscentrum De Pas, waar dinsdagochtend is begonnen met de aanleg van een tijdelijke weg. Die moet voorkomen dat het verkeer nog langer over het erf rijdt van het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Haarle.