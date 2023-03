Vrouw verliest macht over stuur in Nijverdal, maar bij toeval zijn hulpdiensten in de buurt

Winkelhart van Nijverdal steeds aantrekke­lij­ker: ‘Leegstand gehalveerd, groter aanbod en beter bereikbaar’

NIJVERDAL - De leegstand in het winkelhart van Nijverdal is de afgelopen twee jaar gehalveerd. Nu staat nog zo'n 11 procent van de winkelpanden in het centrum leeg, dat was 19 procent. Dat maakt het centrum een stuk aantrekkelijker om te verblijven.