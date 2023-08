Waarom boswachter Jos geen zomerse regendans doet op de Sallandse Heuvelrug: ‘Het is net een bomkrater’

Borne is één van de beste gemeenten van Nederland, maar Almelo bungelt bijna helemaal onderaan

Borne is de beste gemeente van Overijssel. Dat blijkt uit onderzoek van Elsevier Weekblad in samenwerking met onderzoeksbureau Louter. Zij legden alle 342 gemeenten langs de meetlat. Borne staat op de 28ste plek van Nederland. Het contrast met Almelo, die het slechtst scoort van alle Overijsselse gemeenten, is groot.