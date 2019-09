Waarom een vakantiehuis in Salland de hoofdprijs is van jubileumloterij Katwijkse voetbalclub

Wie o wie wordt in januari 2020 de gelukkige en verruilt tijdens vakanties de Katwijkse duinen voor de Sallandse rust? Dat kan zomaar gebeuren door een jubileumloterij van Tweede Divisie-voetbalclub Quick Boys uit Katwijk. De winnaar kan eigenaar worden van een vakantiehuis in Haarle ter waarde van 150.000 euro.

De voetbalclub waar Dirk Kuyt groot groeide bestaat op 1 februari 2020 honderd jaar en ter ere daarvan is een loting georganiseerd. Voor een kleine honderd euro per lot maak je kans op verschillende grote prijzen. Bijna alle prijzen komen uit Katwijk en omgeving, behalve de grote klapper: een vakantiewoning op Landal De Hellendoornse Berg in Haarle.

Vijf kwartier

Hoe komt de Katwijkse voetbalclub uit bij een vakantiewoning in Salland? ,,Dat was een hele zoektocht”, lacht Adrie de Beste, voorzitter van de speciaal opgerichte stichting voor deze loterij. ,,Voor zo’n grote loterij zochten we een knaller van een prijs. Een vakantiehuis was het ideale idee. We zochten woningen zo’n vijf kwartier rijden van Katwijk. Op een second home-beurs kwamen we de woning op De Hellendoornse Berg tegen. We zijn toen om tafel gegaan met Landal Zwolle, en toen was het gauw rond.”

Aanzienlijke winkans

Mits alle beschikbare 9.999 loten over de toonbank vliegen, is er een winkans van 1 op 670 dat je één van de vijftien prijzen wint. Volgens De Beste gaat de loterij definitief door als er zesduizend loten zijn verkocht. De opbrengst komt dan uit op minimaal 600.000 euro. Het totaalbedrag kan dus oplopen tot een klein miljoen euro. ,,Daarmee zijn we definitief uit de voorziene kosten en kunnen we de prijzen verloten.” Momenteel zijn er ongeveer tweeduizend loten verkocht.

Een van de gelukszoekers is Robert van der Putten uit Katwijk. Hij kocht een lot van honderd euro. Maar wat moet een Katwijker met een huis in de Sallandse omgeving? Mocht hij de woning winnen, dan weet hij daar raad mee.

,,Vooropgesteld brengen wij vakanties graag door in Nederland. Het land heeft zo veel meer te bieden dan de Katwijkse duinen. Het is mij om het even waar de vakantiewoning staat, maar het Sallandse gebied lijkt ons prachtig. Naast het feit dat wij met het lot ook goede doelen steunen is er een aanzienlijk grotere winkans dan bij bijvoorbeeld de Staatsloterij”, vertelt Van der Putten.

De Katwijker doelt hiermee op het aantal prijzen in combinatie met het aantal verkochte loten. Naast het vakantiehuis zijn er nog veertien andere prijzen, waaronder een Mitsubishi ASX. ,,Dan maakt het mij niet uit dat ik in één keer honderd euro moet neerleggen. Op jaarbasis geef ik ook zo'n bedrag uit aan andere goede doelen loterijen”, stelt de Katwijker.

Feestavond

Naast het uitreiken van vijftien prijzen worden goede doelen als de Dirk Kuyt Foundation, Stichting Kika en Stichting Opkikker gesteund. Het overgebleven geld zal de Katwijkse voetbalclub investeren in de verbouwing van het clubhuis.

De jubileumloterij vindt plaats tijdens een feestavond op 31 januari 2020 in de kantine van Quick Boys. Een dag later bestaat de club precies honderd jaar. ,,Genoeg reden voor een uitbundige, feestelijke loterij", besluit De Beste.