Waarschuwing brandweer Twente na grote brand in Hellendoorn: ‘Is inzet blusbom nog wel passend?’

HELLENDOORN - Brandweer Twente vindt dat (zorg)instellingen en andere organisaties serieus moeten overwegen of ze nog wel langer gebruik willen maken van zogenoemde ‘blusbommen’. Uit het onderzoek naar de ‘zeer grote brand’ in woonzorgcentrum Krönnenzommer in Hellendoorn is gebleken dat de inzet van dit specifieke blusmiddel allerminst zonder risico's is.

Blusbommen hebben een chemische ontsteking, die eerst zorgt voor een vlam en daarna een dichte nevel van waterdruppeltjes, die dat vlammetje normaliter direct doven. Maar bij één van de vier ingezette blusbommen in Krönnenzommer was dat niet het geval en zette dat vlammetje de stoffen bekleding van een zitje in de gang in de fik. Daarmee was het de ‘meest waarschijnlijke’ oorzaak van het ontstaan van de brand, die uiteindelijk door de brandweer is geblust.

Blusbommen verwijderen

Het bestuur van zorgorganisatie ZorgAccent heeft na het uitgebreide onderzoek van politie en brandweer naar de brand in Krönnenzommer besloten alle blusbommen te verwijderen. De brandweer Twente geeft aan niet precies te weten welke andere (zorg)instellingen in het bezit zijn van dit specifieke blusmiddel, maar gaat dat nu in kaart brengen bij toekomstige brandveiligheidsinspecties.

Quote We adviseren organisa­ties te overwegen of het toepassen van een aerosole generato­ren nog passend is Brandweer Twente

Passend?

Naar aanleiding van de opvallende bevindingen in Hellendoorn schrijft de brandweer Twente in een reactie: „Als brandweer adviseren we organisaties te overwegen op basis van het brandveiligheidsconcept of het toepassen van aerosole generatoren (blusbommen, red.) nog passend is.”

„Belangrijk is met name te zorgen dat activering van een aerosolgenerator niet leidt tot belemmering van het ontvluchten en/of ontruimen van het pand. Als er wordt gekozen voor gebruik, dan alleen volgens instructie. Dus niet toegankelijk voor onbevoegden, alleen in afgesloten ruimten en alleen in het geval vlammen zichtbaar zijn.”