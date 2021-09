Walvissenonthaal in Alaska | Zeezeilen met Zouterik #28

Pararuiter Hosmar uit Haarle woont voor even in ‘Hosmarvil­le’

15 september Een wel heel bijzondere verrassing voor de Haarlese para-ruiter Frank Hosmar. De 53-jarige dressuurruiter heeft in Tokio bij de Paralympics twee zilveren en één bronzen plak gewonnen - daarmee komt hij op acht paralympische medailles in totaal - en is door bekenden vereerd met naar hem verwijzende plaatsnaamborden. Dus woont Hosmar voorlopig in ‘Hosmarville’.