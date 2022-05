Weer zwaar verwaarloosde dieren in beslag genomen in Haarle: echtpaar verzamelt dwangmatig

Waar blijft het plan voor nieuwe woningen in Haarle? ‘Jongeren willen alleen wachten als er perspec­tief is’

Het is en blijft een hoogst actueel onderwerp: woningbouw in Haarle. Uit een enquête vorig jaar bleek dat meer dan honderd jeugdigen uit Haarle binnen nu en vijf jaar op zoek naar een woning in het dorp, maar ook dat er binnen twee jaar behoefte is aan zo’n dertig huizen. Grond in Haarle-Noord is daarvoor in beeld, maar een concreet plan is er niet.

4 november