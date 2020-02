Weg over Sallandse Heuvelrug wegens vallende takken afgesloten

Het gaat om de Nijverdalsebergweg en de Holterbergweg. Die wegen zijn komend vanuit Nijverdal en Holten afgesloten voor al het verkeer en personen. ,,De kans op vallende takken is te groot om verkeer/personen toe te laten tot het gebied. U wordt met klem aangeraden het gebied niet in te gaan”, zo meldt de politie via Facebook. Het bezoekerscentrum, inclusief restaurant, van Staatsbosbeheer is in verband met de situatie vanaf 13.00 uur ook gesloten voor bezoekers.