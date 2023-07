Wethouders na opzeggen van vertrouwen in Gea Oord: ‘Dit was ons de enige optie die overbleef’

UpdateDe meermaals geroemde chemie in het Hellendoornse college is verdwenen. Zelfs zodanig, dat de wethouders Egbert Nijenbanning, Peter Lage Venterink en Annemarie Dubbink het vertrouwen in de samenwerking met hun collega Gea Oord dinsdag hebben opgezegd. Haar vertrek was daarmee onvermijdelijk.