Windturbines: uitstel voor Hellendoorn en ‘passende oplossing’ voor Wierden

Grote stap naar Beleefpark in Vroomshoop: ‘Moet wel wat gebeuren met verkeers­druk­te’

Er is een grote stap gezet naar de komst van een geasfalteerde ijsbaan in het Zandstuvebos in Vroomshoop. Binnenkort vloeit er een ton binnen aan gemeentelijke, provinciale en Europese subsidies. De verplichting die daar tegenover staat: binnen een jaar moet het project verwezenlijkt zijn.