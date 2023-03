‘WOZ-waarde bijstellen om kwetsbare groep te helpen’

Deze speciale winkel en restau­rants komen naar de Gro­testraat in Almelo: ‘Goedkoper en meer klanten’

Een sportzaak gespecialiseerd in voetbal én een pizzeria openen binnenkort in de Almelose Grotestraat. Met deze twee zaken zijn alle panden in dit deel van de winkelstraat (Kop van Zuid) weer bezet. De nieuwe middenstanders betalen minder, maar verwachten meer klanten.