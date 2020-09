Zeldzame kleine parelmoervlinder na tientallen jaren afwezigheid gevonden op de Sallandse Heuvelrug

Warm en droog, dat is het ideale klimaat voor de kleine parelmoervlinder. Decennialang is het kustgebied in Nederland het vaste honk van deze kwetsbare vlinder. De enige manier waarop deze soort zich kan voortplanten is namelijk door eitjes te leggen in het duinviooltje, die logischerwijs alleen op duinen groeit. Door het veranderende klimaat is het voor de vlinder steeds meer mogelijk om het leefgebied uit te breiden.