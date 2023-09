Zo is het leven voor Sophia (13), Anna (11), Julia (11) en Chomper (7) langs het Twentse kanaal: ‘Verdrietig, boos en bang’

Stekker dreigt uit oudste hardloop­wed­strijd van Salland te gaan na leegloop: ‘Dit is een noodoproep’

Gaat de Midwintercross in Heeten na het 50-jarig bestaan van vorig jaar kopje onder? Die kans is zeer aannemelijk, zeggen de twee laatste bestuursleden, Michel Alferink (36) en Jeroen Steenblik (52). Ze willen koste wat het kost de hardloopwedstrijd behouden. ,,Men schrikt af voor een bestuursfunctie, maar we hebben je echt maar drie à vier keer per jaar nodig.’’