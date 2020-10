Zorgboerderij en horecazaak tóch geen goede combi: Jos en Karin uit Haarle stoppen met Herberg de Pas

De afgelopen jaren combineerden de twee hun bedrijven. Naast Theeschenkerij Herberg De Pas runt het duo namelijk ook zorgboerderij Schurinkshoeve. ,,Het was altijd de bedoeling om in de theeschenkerij met de dagbesteding te draaien. Dat is helaas nooit helemaal van de grond gekomen", betreurt Jos Kemper. ,,We hadden sowieso al besloten om te stoppen als uitbaters. Maar door de tweede lockdown vanwege het coronavirus halen we die datum iets naar voren en stoppen we per direct.”