Zoveel elektrische voertuigen zijn er in de gemeente Hellendoorn

Veelbespro­ken boerderij in Raalte staat te koop, maar daar zitten wat haken en ogen aan

Een huis met een verhaal. Dat is de Deventerstraat 64 in Raalte zeker. De veelbesproken Cultuurboerderij Strunk is eerder dit jaar volledig leeggehaald en staat nu precies een week te koop. Voor zo’n 575.000 euro kan je eigenaar worden van het enige Rijksmonumentale pand dat de gemeente nog bezit. Maar je maakt de meeste kans als je een uniek plan hebt.