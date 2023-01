‘Zwever’ Ten Hove is bij Juventa’12 terug op vertrouwde grond: ‘Dit voelt als thuiskomen’

Gert (50) uit Den Ham redt vrouw van verdrin­kings­dood: ‘Dacht eerst dat het een poes was’

DEN HAM - Hij had niet vijf minuten later langs moeten lopen. Gert Bonte (50) uit Den Ham liet dinsdagavond nietsvermoedend zijn hond uit, toen hij opeens geluid hoorde uit een sloot. Het bleek een vrouw, vechtend voor haar leven. Gert schoot te hulp, maar hij kreeg haar niet in zijn eentje aan wal.

26 januari