150 pinksterbruidjes dansen in centrum van Borne, maar waarom? ‘Door tijd heen meerdere lezingen ontstaan’

Staking bij chemiebe­drijf in Delden eventjes voorbij: directie doet duit in het zakje

Eenmalig 750 euro plus een structurele loonsverhoging van negen procent. Dat is het bod dat de directie van chemiefabriek KLK Kolb in Delden het personeel heeft gedaan. Het bod is en elk geval genoeg om de staking die voor vanmorgen gepland stond, te verijdelen.