‘18.000 euro voor uitvaart? Had ook voor 3000 gekund’: erfgename naar de rechter

Tubbergen mag van rechter dwangsom­men incasseren bij spiritueel centrum

De dwangsommen van in totaal 15.000 euro die de gemeente Tubbergen Het Rusttheater in Reutum heeft opgelegd zijn terecht en mogen worden geïncasseerd. De bestuursrechter in Zwolle heeft het verzoek van de eigenaren van dit centrum voor persoonlijke ontwikkeling om het dwangsombesluit in te trekken afgewezen.