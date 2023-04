‘1Twente weg uit Hengelo als subsidie gelijk blijft’, gemeente bereid om portemonnee te trekken

Astrid is meer dan de zus van tv-maker Erik Dijkstra: ‘Ze was iemand die het verschil maakte in het leven’

Als hij één voorbeeld in het leven heeft, is het zijn grote zus Astrid. Dat zegt tv-journalist Erik Dijkstra (46). Maar zij is meer: een gedreven schooldirecteur die de mastertitel haalt terwijl ze is opgegeven.