2023 voor Deniz Kuypers: ‘Alles verandert en alles blijft hetzelfde’

Compleet ingericht Roots20 in Diepenheim ideaal voor jonge vluchte­ling: ‘Alleen tweeper­soons­bed­den eruit’

De eigenaren van Roots20, de aanstaande opvang voor minderjarige asielzoekers in Diepenheim, zijn niet over één nacht ijs gegaan. Samen met de wethouder zijn ze vorig jaar bij de opvang van jonge asielzoekers in Ommen gaan kijken. Zij wilden juist met deze groep hun steentje bijdragen. Van dit soort ‘tussenvoorzieningen’ wil de wethouder er wel meer.

14 januari